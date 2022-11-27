أرامكو تطرح 50 مليون سهم في السوق الرئيس بنسبة 29.66 % من رأس المال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”، اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 50.04 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسي.

29.66 % من رأس مال الشركة

وتضمنت النشرة، مواعيد طرح الاكتتاب للمؤسسات والأفراد، بعد موافقة هيئة السوق المالية على الطرح، منذ يومين، في 24 من نوفمبر الجاري؛ وتمثل الأسهم المطروحة، نسبة 29.66 % من رأس مال الشركة، البالغ 168.75 مليون سهم، بما يقدر بـ 1687.5مليون ريال.

اقرأ أيضا:

«أرامكو» تعتزم إنشاء أحد أكبر مرافق التكسير البتروكيميائية عالميًا في كوريا الجنوبية

مواعيد اكتتاب أرامكو

تبدأ فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر، يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل، ولمدة 6 أيام تنتهي في 9 ديسمبر ذاته.

تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء 14 ديسمبر المقبل وتنتهي يوم الخميس 15 ديسمبر، لمدة يومي عمل.

في 22 من ديسمبر يتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح

يجرى إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في 28 من ديسمبر

تفاصيل طرح أسهم الأفراد والمؤسسات

أوضحت “لوبريف” أن طرح الأسهم يجرى لشريحتين:

أولا: شريحة المكتتبون الأفراد، وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، والمقيمين في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون، وسوف يخصص لهم 25 % من إجمالي أسهم الطرح بما يعادل 12.51 مليون سهم.

ثانيا: شريحة الفئات المشاركة، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وصناديق الاستثمار، والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية، وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة.

وخصص لها كامل الأسهم المطروحة (100 %)، وفي حال قام المكتتبون الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 75 % من الأسهم المطروحة بواقع 37.53 مليون سهم، كحد أدنى.