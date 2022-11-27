«مساند» يوضح الهدف من خدمة نقل خدمات العمالة من المكاتب للأفراد

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن الهدف من خذه الخدمةبقولها إن “نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند، تهدف إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء”.

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وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن الاستقدام للعمالة من الفلبين، متاح حاليا.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “متى بيفتح استقدام من الفلبين للأفراد؟”.

وأجابت منصة مساند، بقولها :” إن الاستقدام من دولة الفلبين متاح و يمكنك الآن التقدم بطلب استقدام للجنسية الفلبينيه من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام”.

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خطوات توثيق عقود العمالة المنزلية والاستقدام عبر منصة «مساند»

وفي وقت سابق، دعت منصة «مساند». التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى توثيق العقود الخاصة بالعمالة المنزلية عبر سلسلة من الخطوات السهلة والسريعـة.

وحددت «مساند»، أربع خطوات لعملية التوثيق على النحو التالي:

1 – الدخول إلى المنصة (صفحة العقود)

2 – الضغط على خيار “التوثيق”

أ3 – كمل خطوات طلب التوثيق

4 – إدخال العامل معلوماته عبر الرابط المرسل لهاتفه في غضون 7 أيام.

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