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احتجاجات واسعة في الصين على سياسة مواجهة كورونا ومطالب باستقالة الرئيس

احتجاجات واسعة في الصين على سياسة مواجهة كورونا ومطالب باستقالة الرئيس

احتجاجات واسعة في الصين على سياسة مواجهة كورونا ومطالب باستقالة الرئيس
١١:٠٥:١٩ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصل آلاف الصينيين تظاهراتهم، في بكين، وشنجهاي، ووهان، ومدن أخرى، احتجاجا على سياسات حكومة بلادهم في التعامل مع جائحة كورونا، وتضرر قطاعات واسعة في الدولة، جراء الإغلاق المشدد.

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

وأفادت وكالة “فرانس برس” بتصادمات وقعت بين محتجين وعناصر الشرطة الصينية، التي حاولت فض مظاهرات في وسط شنجهاي، المدينة التي فرض على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة في مطلع السنة إغلاقا مرهقا على مدى شهرين.

شي جينبينج.. استقل!

هتف المحتجون في منطقة ولوموتشي، وسط شنجهاي: “شي جينبينج.. استقل”، في تصعيد لمطالب المحتجين في أنحاء الصين، وعاصمتها الاقتصادية الكبرى شنجهاي، حسب “النهار”.
في الوقت نفسه، قامت الشرطة بتفريق المحتجين صباحا، ثم بعض الظهر تجمع مئات الأشخاص في المنطقة نفسها، حسبما أفادت وكالات أنباء.
الصين - كورونا - شاومي ---اقتصاد

مظاهرات بيضاء

وتظاهر مئات الاشخاص بعد ظهر الأحد، في وسط شنجهاي، صامتين، وهم يحملون أوراقًا بيضاء، في خطوة أصبحت رمزا للاحتجاج على الرقابة في الصين، وورودا بيضاء عند عدد من مفارق الطرق، قبل أن تصل الشرطة وتقوم بتفريقهم.
الكلمات الدلالية:
الشرطة الصينية الصين بكين جائحة كورونا كوفيد 19 مظاهرات في الصين ووهان

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