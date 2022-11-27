نجاح أول عملية في الكويت باستخدام «الروبوت الجراحي»

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الكويت اليوم عن إجراء أول عملية باستخدام “الربوبوت الجراحي”، في تفتيت حصوة على الكلى.

وحول تفاصيل العملية، أكد مدير مستشفى العدان بالكويت، أن رئيس وحدة المسالك البولية في المستشفى، أجرى أول حالة في الكويت لتفتيت حصوة بالكلى لمريض كويتي بإستخدام الروبوت الجراحي “Ily Robot”.

وقال مدير المستشفى في تصريح صحفي، إن العملية أستغرقت أقل من ساعة لتفتيت وعلاج حصوة بحجم 1.5 سم، حيث يستخدم الطبيب الجراح جهاز الكنترول “الجويستك” عن بعد، الأمر الذي يحمي الطبيب الجراح من التعرض للأشعة المستخدمة أثناء العملية وإتمام العملية جالسًا مما يخفف من آلام المفاصل والكتف للأطباء مقارنة بالطرق المعتادة التي تستدعي الوقوف لفترات طويلة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة الكويتية تزف بشرى سارة للمتقاعدين وربّات البيوت

وأوضح أن هذه التقنية آمنة وفعالة ويستطيع المريض الخروج من المستشفى في نفس اليوم.