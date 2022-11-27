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هل يجوز حكم تعبير الرؤى من خلال تطبيقات الهاتف بمقابل؟ «الخثلان» يجيب
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هل يجوز حكم تعبير الرؤى من خلال تطبيقات الهاتف بمقابل؟ «الخثلان» يجيب

هل يجوز حكم تعبير الرؤى من خلال تطبيقات الهاتف بمقابل؟ «الخثلان» يجيب

هل يجوز حكم تعبير الرؤى من خلال تطبيقات الهاتف بمقابل؟ «الخثلان» يجيب
١٠:١١:٠٦ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنه لا يجوز الحصول على المال مقابل تعبير الرؤى عبر تطبيقات الهاتف الجوال.

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المٌعبّر ينبغي أن يترفع عن أخذ المال

وأضاف في رده على سؤال: “ما حكم تعبير الرؤى من خلال تطبيقات الجوال بمقابل؟”، أن “ما فتح الله عليه في علم التعبير ينبغي أن يترفع عن أخذ المال، يأخذ المال لماذا؟، التجارة لها مجالاتها، لا يتاجر بأمور الدين، “قل لا أسئلكم عليه أجرًا”، الفتيا تعبير الرؤى، ما كان متعلقًا بالأمور الدينية، هذا لابد أن يخلص فيها الإنسان النية لله عز وجل ولا يأخذ على ذلك مقابلاً”.

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إخلاص العمل لله

وتابع الخثلان: “التطبيق ربما يكون في البداية بسعر رمزي، ثم يتطور شيئًا فشيئًا، ولذلك الذي أنصح به أن يغلق الإنسان هذا الباب، أيضًا لايتشوف للتعبير إلا إذا طلب منه ذلك، أو له مصلحة، كأن يقصد بهذا التعبير أن يكون دعوة لله عز وجل، وليس فقط مجرد التعبير، أو الحصول على الشهرة”.

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