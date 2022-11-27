هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل وتوظيف حملة الثانوية

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، بدء التقديم في برنامج الهيئة لتهيئة حملة الدبلوم 2022م، وذلك وفقا للتفاصيل.

مزايا البرنامج:

1- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.

2- يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

3- أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.

4- تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.

5- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

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شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- التفرغ التام.

3- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم – مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).

4- لا يزيد عن 25 سنة هجرية.

5- اجتياز المقابلات الشخصية.

6- أن يكون خريج أحد هذه التخصصات (سكرتير تنفيذي، الإدارة المكتبية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

وتعتبر “السوق المالية” هيئة حكومية، تتولّى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق.