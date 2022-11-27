الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل وتوظيف حملة الثانوية
وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري ويوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة
أرامكو تطرح 50 مليون سهم في السوق الرئيس بنسبة 29.66 % من رأس المال
سجدة «أسود الأطلسي» تتصدر منصات التواصل الاجتماعي
«مساند» يوضح الهدف من خدمة نقل خدمات العمالة من المكاتب للأفراد
لحملة الدبلوم فما فوق.. جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف شاغرة

الرئيسية

 /

فرص

 /

هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل وتوظيف حملة الثانوية

هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل وتوظيف حملة الثانوية

هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل وتوظيف حملة الثانوية
١٠:٣٧:٤٥ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، بدء التقديم في برنامج الهيئة لتهيئة حملة الدبلوم 2022م، وذلك وفقا للتفاصيل.

مزايا البرنامج:

1- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.
2- يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
3- أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.
4- تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.
5- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

اقرأ أيضا:

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة..المسميات ورابط التقديم

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- التفرغ التام.
3- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم – مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).
4- لا يزيد عن 25 سنة هجرية.
5- اجتياز المقابلات الشخصية.
6- أن يكون خريج أحد هذه التخصصات (سكرتير تنفيذي، الإدارة المكتبية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

وتعتبر “السوق المالية” هيئة حكومية، تتولّى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم برنامج تدريبي للخريجين حملة الثانوية العامة فرص وظيفية هيئة السوق المالية

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة شقراء تُعلن عن وظائف محاضرين ومحاضرات

جامعة شقراء تُعلن عن وظائف محاضرين ومحاضرات

٠٥:٥٠ م، الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠١٥
غرفة الخرج تطرح 150 فرصة وظيفية غداً

غرفة الخرج تطرح 150 فرصة وظيفية غداً

٠٤:٤٩ م، السبت، ١٢ ديسمبر ٢٠١٥
الخطوط الحديدية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الخطوط الحديدية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

١١:٣٤ ص، الأثنين، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨
استمرر القبول بصناعي الخرج والأولوية لأبناء الشهداء 

استمرر القبول بصناعي الخرج والأولوية لأبناء الشهداء 

١١:٤١ ص، الأثنين، ١٦ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *