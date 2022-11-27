خطوات الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة المركبة إلكترونيًا عبر «أبشر»

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أوضحت منصة “أبشر” الإلكترونية، إتاحة خدمة الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة مركبتك إلكترونيًا وبكل سهولة دون الحاج لزيارة مقار الشُرط.

وأضافت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخدمة تُمكن مالك المركبة من الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة المركبة دون زيارة مقار الشرط.

طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول على منصة أبشر

2- اختر خدمات من تبويب مركباتي

3- اختيار إدارة المركبات

4- اختيار المركبة

5- اختيار خدمة الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة مركبة

خدمات جديدة في أبشر

كان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، دشن مؤخرًا عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة «أبشر».

وأكد البسامي أن التدشين تم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة في مركز المعلومات الوطني، حيث شملت الخدمات المدشنة:

1 – استبدال اللوحات وإيصالها.

2 – الإبلاغ عن اللوحات المسروقة والمفقودة.

3 – تفويض القيادة للزائرين لاستئجار مركبة.

4 – فسح البنادق الهوائية للقطاع الخاص.

5 – إصدار تصاريح القطع الصخري للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن تدشين هذه الخدمات، امتداد للتحول الرقمي في خدمات وزارة الداخلية، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، تحقيقًًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي يرعها ويدعما خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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