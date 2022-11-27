تحذير عاجل لملاك الأراضي الفضاء (فيديو)

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دعا مدير عام التراخيص بالشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس محمد التركي، ملاك الأراضي الفضاء في المناطق غير المستهدفة للبدء في تسويرها حتى الحصول على التراخيص اللازمة، تفاديًا لإلقاء المخلفات وفرض غرامات مالية عليهم، وفقًا لما نقلته فضائية “الإخبارية”.

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غرامة 100 ريال لكل متر

وفي يوليو الماضي، بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تطبيق فرض غرامة على الأراضي الفضاء التي لم يتم تسويرها، المحددة بـ 100 ريال لكل متر طولي، وتكرار المخالفة في حال عدم التسوير.

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أهداف القرار

واستهدف القرار ضمن مرحلته الأولى، خمس مدن رئيسة هي: الرياض، الدمام، مكة، المدينة المنورة وجدة.

وأكدت الوزارة، أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء ترمي إلى تحسين المشهد الحضري وحماية الممتلكات من التعديات، والحد من التشوهات البصرية، وتعزيز أنسنة المدن لتصبح صديقة للبيئة، والمحافظة على الأراضي من المخلفات والأنقاض.