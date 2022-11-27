الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هذا ما تفعله كرة القدم.. رد فعل بلجيكيين بعد خسارة منتخبهم في كأس العالم (فيديو وصور)
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هذا ما تفعله كرة القدم.. رد فعل بلجيكيين بعد خسارة منتخبهم في كأس العالم (فيديو وصور)

هذا ما تفعله كرة القدم.. رد فعل بلجيكيين بعد خسارة منتخبهم في كأس العالم (فيديو وصور)

هذا ما تفعله كرة القدم.. رد فعل بلجيكيين بعد خسارة منتخبهم في كأس العالم (فيديو وصور)
٠٨:٤٨:٥٠ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت مبادئ الإسلام السمحة إلى نبذ العنف والتعصب وعدم التحيز، كما قال النبي ﷺ «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، يعني العصبية لطائفة أو فرقة بعينها، والتي تعتبر من دعاوى الجاهلية.

ومن بين مساوئ كرة القدم، التعصب لفرقة دون غيرها، وارتكاب أعمال الشغب والتخريب، ظنا من البعض أنها لنصرة فريقها أو تشجيعه.

أعمال شغب في بلجيكا

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، أعمال شغب ارتكبها مشجعون في بلجيكا، بعد مبارة منتخبها مع المغرب، التي انتهت بفوز الأخير؛ واعتدى مشجعون بلجيكيون على ممتلكات عامة وخاصة في الشوارع.

وحاولت الشرطة البلجيكية السيطرة على أعمال العنف التي وقعت في الشوارع، بينما أظهرت الصور أن المشاغبين أشعلوا النيران في متعلقات ومواد في وسط الشارع.

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تفاعل رواد السوشيال ميديا

ودشن متابعون على تويتر هاشتاق “المغرب – بلجيكا” بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، وغرد آلاف المتابعين بتهنئة منتخب المغرب، متمنيين لهم التوفيق في باقي مباريات البطولة.

 

 

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أعمال شغب في بلجيكا المغرب بلجيكا كأس العالم كرة القدم مونديال قطر 2022

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