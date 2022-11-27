«محمد حلواني».. قصة شاب تحدى إعاقته وحصل على أعلى الشهادات (فيديو)

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في عام 1415 هـ، طلب ولي أمر الطالب محمد كمال حلواني القبول في مدرسة الملك خالد الابتدائية بمكة المكرمة، وهو يعاني من إعاقة كاملة في يده، وقبله مدير المدرسة.

ولكون المدارس لا تقبل الطلاب الذين لديهم إعاقة مماثلة، مثّل محمد تحديًا للمدرسة، التي وفرت له احتياجاته، واستمر في دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية بمكة المكرمة.

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دكتوراه في علوم الحاسب الآلي في الذكاء الاصطناعي

وبعد نحو 29 عامًا، حصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي في الذكاء الاصطناعي من جامعة نيوكاسيل ببريطانيا.

وولد حلواني في الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام 1409، بعد عملية ولادة طبيعية متعثرة أولى للأم شهناز سعيد بكر، اضطر خلالها الطبيب إلى سحب المولود بشدة، مما تسبب في استطالة العصبين الخاصين باليدين من تحت الكتفين، وحصول تلف شديد فيهما.

وروى حلواني في تصريحات عبر “سكايب” إلى فضائية “الإخبارية”، رحلته التي مثلت تحديًا خاصًا له، قائلاً إنه واجه صعوبات في القبول بالمدارس العامة والخاصة، لكنه تم قبوله في النهاية بمدرسة الملك خالد الابتدائية، وحقق النجاح بدعم من والديه وجميع مدرسيه في المراحل التعليمية المختلفة.

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رحلة نجاح مليئة بالتحدي والصعوبات

وقال والده في تصريحات صحفية، إنهم عرضوه على الجراح النمساوي العالمي هانو مالَيزي، بأحد المستشفيات بجدة، لكنه أكد أن إجراء أي عملية له تعد مغامرة، مضيفًا:” رضينا كل الرضا بقضاء الله و قدره”.

وذكر الأب أنه عرض حالة طفله على مدير التعليم بمكة المكرمة، آنذاك، عضو مجلس الشورى حاليًا سليمان بن عواض الزايدي، الذي وافق على إدراجه في المدارس الحكومية، كما رحب مدير مدرسة الملك خالد الابتدائية، المعلم خالد الحسيني بانضمامه للمدرسة كطالب منتظم.

وأضاف أنه ابتكر طاولة مكنت ابنه من الكتابة بقدميه، مشيرًا إلى دور صديق ابنه نايف أحمد الفقيه، الذي وافته المنية وهو في الصف الثالث الثانوي بعد معاناة مع مرض السرطان، والذي كان له فضل كبير في رحلة تعلم ابنه، حيث كان يساعده في قضاء أمور حياته.

وأوضح والد حلواني أن ابنه تمكن من استخدام الحاسب الآلي بقدميه، وقد دفعهم ذلك ليختاروا له تخصص علوم الحاسب، الذي تخرج منه العام الماضي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.