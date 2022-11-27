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من الغد وحتى الأربعاء.. تحذير هام من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق
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من الغد وحتى الأربعاء.. تحذير هام من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق

من الغد وحتى الأربعاء.. تحذير هام من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق

من الغد وحتى الأربعاء.. تحذير هام من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق
٠٨:١٥:٣٣ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرات لسكان أجزاء من عدة مناطق في المملكة بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد، لاحتمالية سقوط أمطار رعدية.

وأوضح “الدفاع المدني” أن هذه الحالة تبدأ من غد الإثنين وتستمر حتى الأربعاء القادم، مناشدة الجميع بتوخِّي الحيطة والحذر.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأشار التقرير، أنه قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.

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كما أهابت المديرية العامة بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الدفاع المدني المدينة امطار وسيول جدة مكة

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