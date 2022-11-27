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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان
٠٧:٥٤:٣١ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

استقبال سفير جمهورية أذربيجان

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف.

العلاقات بين المملكة وأذربيجان

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان

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