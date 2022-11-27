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وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
٠٨:٠٣:٠٩ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

خبير الشراكات
الوصف الوظيفي 
صاحب العمل في هذا المستوى مسؤول عن قيادة أنشطة العمل والعمل بشكل مستقل مع توجيه بسيط نحو أهداف محددة سلفًا على المدى الطويل.
يشمل الدور التشغيلي الرئيسي وضع معايير لتحديد واختيار الشراكات الحكومية ، ووضع خطة مشاركة سنوية للشراكات الحكومية ، وتوسيع شبكة الشركاء العموميين ، وتقديم توصيات لتوليد أقصى قيمة من الشراكات الحكومية الاستراتيجية.
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب درجة البكالوريوس في الاتصالات أو العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

طريقة التقديم 

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: 

رابط التقديم (اضغط هنا)

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فرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف وظائف شاغرة

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