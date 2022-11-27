وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

خبير الشراكات

الوصف الوظيفي

صاحب العمل في هذا المستوى مسؤول عن قيادة أنشطة العمل والعمل بشكل مستقل مع توجيه بسيط نحو أهداف محددة سلفًا على المدى الطويل.

يشمل الدور التشغيلي الرئيسي وضع معايير لتحديد واختيار الشراكات الحكومية ، ووضع خطة مشاركة سنوية للشراكات الحكومية ، وتوسيع شبكة الشركاء العموميين ، وتقديم توصيات لتوليد أقصى قيمة من الشراكات الحكومية الاستراتيجية.