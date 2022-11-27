انشار «الدفتيريا» يثير الرعب في بريطانيا.. وأصابع الاتهام تتجه للمهاجرين

تواصل – فريق التحرير:

أثار المسؤولون الصحيون في بريطانيا، مخاوف من نقل بعض المهاجرين المشتبه في إصابتهم بالدفتيريا من مركز علاجي في مدينة كينت إلى أجزاء أخرى من البلاد، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”.

ما هو مرض الدفتيريا؟

الدفتيريا هي عدوى شديدة العدوى تسببها بكتيريا تسمى الوتدية الدفتيريا، وتنتج مادة سامة تصيب الناس بالمرض.

هذا السم يقتل الأنسجة السليمة داخل الجهاز التنفسي، مما يسبب مشاكل في الأنف والحنجرة. كما يمكن أن يصيب الجلد مسببًا تقرحات.

اقرأ أيضًا:

مأساة جديدة في اليمن.. وفاة وإصابة 550 شخصاً بمرض «الدفتيريا»

ما هي الاعراض؟

يستغرق الأمر ما بين يومين وثلاثة أيام حتى تبدأ السموم في قتل أنسجة الجهاز التنفسي. وأثناء ذلك تظهر طبقة سميكة رمادية داخل الأنف والحلق وتسبب الأعراض التالية:

صعوبة البلع والتنفس

التهاب الحلق

تورم الغدد في الرقبة

ارتفاع درجة الحرارة

ويمكن أن ينتشر الدفتيريا إلى الجلد، مما قد يؤدي أيضًا إلى:

بثور مملوءة بالصديد على الساقين والقدمين واليدين

قرح كبيرة محاطة بجلد أحمر اللون مؤلم

في الحالات الشديدة، يمكن أن يدخل السم إلى مجرى الدم ويسبب تلفًا في القلب أو الكلى أو الأعصاب، حتى يؤدي إلى الوفاة – لكن هذا نادر جدًا في الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

التطعيم

عادة ما يتم الجمع بين اللقاحات التيتانوس وشلل الأطفال. في بريطانيا، يُعطى الأطفال ثلاث جرعات في عمر ثمانية و 12 و 16 أسبوعًا – ثم مرة أخرى في عمر ثلاث سنوات وأربعة أشهر – قبل جرعة معززة عند 14.

يمكن الحصول على لقاحات إضافية للشخص إذا كان مسافرًا إلى بلد تمثل فيه الدفتيريا خطرًا، وكان آخر لقاح حصل عليه قبل 10 سنوات أو أكثر.

منذ عام 2018، حددت منظمة الصحة العالمية ارتفاعًا في الحالات في جميع أنحاء إندونيسيا والهند وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. ويُعتقد أن الحالات بين طالبي اللجوء في أوروبا في ارتفاع منذ أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

تحذير عالمي جديد من تفاقم «الكوليرا» وانتشار «الدفتيريا» في اليمن

كيف ينتشر المرض؟

الأفراد المصابون معديون للغاية ويمكن أن ينشروا المرض عن طريق السعال أو العطس أو الاتصال الوثيق بشخص آخر.

يمكن أيضًا أن تنتقل العدوى من خلال مشاركة الأشياء الخاصة بشخص مصاب مثل الملابس والفراش وأدوات المائدة والأكواب.

كيفية العلاج؟

أفضل طريقة لتجنب الدفتيريا هي التطعيم.

تشمل العلاجات:

المضادات الحيوية (التي تقتل البكتيريا)

الأدوية التي توقف تأثيرات السموم الضارة المنتجة

التنظيف المنتظم لجروح الجلد الناتجة عن الدفتيريا

يستغرق العلاج ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، لكن قرح الجلد قد تستغرق شهرين أو ثلاثة حتى تلتئم وقد تترك ندبات.