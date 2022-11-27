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بعد مليون سيارة في أمريكا.. تسلا تستدعي 13 ألفا في الصين
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بعد مليون سيارة في أمريكا.. تسلا تستدعي 13 ألفا في الصين

بعد مليون سيارة في أمريكا.. تسلا تستدعي 13 ألفا في الصين

بعد مليون سيارة في أمريكا.. تسلا تستدعي 13 ألفا في الصين
٠٨:٢٥:١٥ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بدء إجراءات استدعاء 12863 سيارة من موديل “3” في الصين، بسبب مخاطر سلامة محتملة من حزام الأمان.

سيارات تسلا المستدعاة

وقدمت تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بيانا، للهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين، أوضح أن الاستدعاء يشمل 2736 سيارة مستوردة تم إنتاجها خلال الفترة بين 12 يناير 2019 و22 نوفمبر 2019، و10127 سيارة تم إنتاجها في الصين خلال الفترة بين 14 أكتوبر 2019 و26 سبتمبر 2022.

وأوضح البيان أن السيارات المستدعاة هي التي تم تركيب حزام الأمان الأوسط لمقعد الصف الثاني بشكل غير مناسب أثناء الإصلاح أو الصيانة بعد البيع، حسب “sawtbeirut”.

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مشكلة خطيرة في حزام الأمان

وحسب “تسلا”، يشتبه في أنه عندما أعادت مراكز الخدمة تركيب أحزمة الأمان، فإنها ربما لم تركب بعض أجزاء التثبيت لمشابك الأحزمة بمسامير ربط، ما قد يؤدي إلى تعطل دور حزام الأمان في التقييد في حالة حدوث تصادم.

ومن ناحية أخرى، فتحت السطلات الأمريكية، مؤخرا، 27 تحقيقاً في حوادث تصادم كانت سيارات تسلا طرفا فيها، ووقعت 3 منها على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، ويبحث فريق التحقيق الخاص في 19 حادثا مرتبطا بمركبات تسلا.

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