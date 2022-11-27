الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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الموارد البشرية تطرح وظائف للعمل عن بعد

الموارد البشرية تطرح وظائف للعمل عن بعد

الموارد البشرية تطرح وظائف للعمل عن بعد
٠٦:٥٨:٣٩ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية :

  • مساعد اداري
  • كاتب استعلامات
  • كاتب رواتب
  • كاتب سجل
  • أخصائي مبيعات

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  • كاتب محتوى رقمي
  • مدير علاقات عامة
  • اخصائي تسويق إلكتروني
  • كاتب تدقيق بيانات
  • مهندس شبكات
  • مهندس اتصالات
  • وغيرها

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)

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الكلمات الدلالية:
برنامج العمل عن بعد فرص وزارة الموارد البشرية وظائف

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