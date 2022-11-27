الموارد البشرية تطرح وظائف للعمل عن بعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية :
- مساعد اداري
- كاتب استعلامات
- كاتب رواتب
- كاتب سجل
- أخصائي مبيعات
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- كاتب محتوى رقمي
- مدير علاقات عامة
- اخصائي تسويق إلكتروني
- كاتب تدقيق بيانات
- مهندس شبكات
- مهندس اتصالات
- وغيرها
رابط التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
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