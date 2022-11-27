الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية تطرح وظائف للعمل عن بعد
6 عقوبات للمخالفين.. النيابة العامة تصدر بيانا هاما حول استيراد المواد الكيميائية
تحت رعاية المملكة.. اتفاق لدعم برنامج الإصلاح في اليمن بمليار دولار
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «بلجرشي»
استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام
«فلكية جدة»: كوكبان يظهران بسماء المنطقة في هذا الموعد

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

6 عقوبات للمخالفين.. النيابة العامة تصدر بيانا هاما حول استيراد المواد الكيميائية

6 عقوبات للمخالفين.. النيابة العامة تصدر بيانا هاما حول استيراد المواد الكيميائية

6 عقوبات للمخالفين.. النيابة العامة تصدر بيانا هاما حول استيراد المواد الكيميائية
٠٦:٢٢:٠٩ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة، اليوم، بيانا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول استيراد المواد الكيميائية، وأوضح البيان ضرورة الحصول على إذن بالاستيراد تجنبا عقوبات تضمن الغرامة المالية والسجن.

اشترطت الحصول على إذن 

وقالت النيابة العامة: “لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالاتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلى بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به، وشروطه، ومدته، وكيفية تجديده وإلغائه.

اقرأ أيضا:

«النيابة العامة» تحذر من انتهاك حقوق الطفل.. تعرف على الإجراءات

عقوبات الاستيراد بدون إذن

وحسب “النيابة العامة” حددت المادة 13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها أنه حال الاستيراد بدون الحصول على إذن، يعاقب الفاعل 6 عقوبات وهي:

1- غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال

2- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات

3- المنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات

4- الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه

5- إزالة الآثار المترتبة على ذلك

6- نشر ملخص الحكم المقضي به بعد إكسابه الصفة النهائية

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم استيراد المواد الكيميائية النيابة العامة بيان النيابة

مواد ذات صلة

المزيد
روسيا: قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» سيعني حتمًا حربًا عالمية ثالثة

روسيا: قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» سيعني حتمًا حربًا عالمية ثالثة

١٠:٤١ ص، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
انكسار جدار الخوف.. شبان غاضبون يحرقون مقرات الباسيج في إيران

انكسار جدار الخوف.. شبان غاضبون يحرقون مقرات الباسيج في إيران

١٢:١٦ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
قاتل ناهد المانع يعترف بجريمته.. والشرطة البريطانية تعلن يوم محاكمته

قاتل ناهد المانع يعترف بجريمته.. والشرطة البريطانية تعلن يوم محاكمته

٠٦:٥٩ م، الجمعة، ٢٢ يناير ٢٠١٦
«العلكمي» يطالب بعودة صرف رواتب الموظفين بالهجري ونهاية عهد الأبراج

«العلكمي» يطالب بعودة صرف رواتب الموظفين بالهجري ونهاية عهد الأبراج

١١:٣٩ ص، الأثنين، ٢١ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *