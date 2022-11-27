الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اعتقال صحفيين في إيران والاحتجاجات تتوسع
الموارد البشرية تطرح وظائف للعمل عن بعد
6 عقوبات للمخالفين.. النيابة العامة تصدر بيانا هاما حول استيراد المواد الكيميائية
تحت رعاية المملكة.. اتفاق لدعم برنامج الإصلاح في اليمن بمليار دولار
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «بلجرشي»
استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «بلجرشي»

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «بلجرشي»

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «بلجرشي»
٠٦:١٩:٢١ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على محفاظة بلجرشي جنوب منطقة الباحة، مساء اليوم الأحد.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة على المحافظة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

اقرأ أيضا:

أبرزها مكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا:

«حالة جوية» مرتقبة على المملكة تشهد أمطارًا غزيرة إلى متوسطة تبدأ غدًا وتنتهي الخميس

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الباحة بلجرشي

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل والتنمية» تُلزِم منشأة نظافة بدفع أجور 150 عاملاً في عنيزة (صورة)

«العمل والتنمية» تُلزِم منشأة نظافة بدفع أجور 150 عاملاً في عنيزة (صورة)

٠٣:٢٦ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
«البنتاجون»: قطعتان حربيتان إيرانيتان تنضمان لسفينة شحن متجهة إلى اليمن

«البنتاجون»: قطعتان حربيتان إيرانيتان تنضمان لسفينة شحن متجهة إلى اليمن

١٢:٠٩ ص، الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠١٥
بعد التعديلات الجديدة.. تعرف على نسبة ضريبة التصرفات العقارية

بعد التعديلات الجديدة.. تعرف على نسبة ضريبة التصرفات العقارية

٠٥:٤٩ م، الجمعة، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
احذر التعرض لأشعة الشمس في هذا التوقيت.. قد تُصاب بسرطان الجلد

احذر التعرض لأشعة الشمس في هذا التوقيت.. قد تُصاب بسرطان الجلد

٠٤:١٢ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *