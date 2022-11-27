اعتقال صحفيين في إيران والاحتجاجات تتوسع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت صدف فاطمي، زوجة الصحفي الرياضي الإيراني مهدي أميربور، اعتقال زوجها بسبب تضامنه مع الاحتجاجات، مؤكدة أن عناصر الأمن هاجمت منزلهم في الساعة 2 بعد منتصف الليل وأخذت زوجها بالقوة.

جرى نقله إلى سجن سيء السمعة

وحسب موقع “إيران أنترناشيونال”، أوردت فاطمي أن زوجها الصحفي الرياضي الإيراني مهدي أميربور، تم نقله إلى سجن إيفين بطهران.

وخلال الشهرين الماضيين، اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من الصحفيين الرياضيين في إيران، من بينهم نيلوفر حميدي وآريا جعفري وإحسان بيربرناش وسعيدة فتحي، بسبب تضامنهم مع الاحتجاجات، حسب “العربية”.

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