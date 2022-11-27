الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اعتقال صحفيين في إيران والاحتجاجات تتوسع
الموارد البشرية تطرح وظائف للعمل عن بعد
6 عقوبات للمخالفين.. النيابة العامة تصدر بيانا هاما حول استيراد المواد الكيميائية
تحت رعاية المملكة.. اتفاق لدعم برنامج الإصلاح في اليمن بمليار دولار
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «بلجرشي»
استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام

الرئيسية

 /

دولي

 /

اعتقال صحفيين في إيران والاحتجاجات تتوسع

اعتقال صحفيين في إيران والاحتجاجات تتوسع

اعتقال صحفيين في إيران والاحتجاجات تتوسع
٠٧:٢٥:٣٩ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت صدف فاطمي، زوجة الصحفي الرياضي الإيراني مهدي أميربور، اعتقال زوجها بسبب تضامنه مع الاحتجاجات، مؤكدة أن عناصر الأمن هاجمت منزلهم في الساعة 2 بعد منتصف الليل وأخذت زوجها بالقوة.

جرى نقله إلى سجن سيء السمعة

وحسب موقع “إيران أنترناشيونال”، أوردت فاطمي أن زوجها الصحفي الرياضي الإيراني مهدي أميربور، تم نقله إلى سجن إيفين بطهران.

وخلال الشهرين الماضيين، اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من الصحفيين الرياضيين في إيران، من بينهم نيلوفر حميدي وآريا جعفري وإحسان بيربرناش وسعيدة فتحي، بسبب تضامنهم مع الاحتجاجات، حسب “العربية”.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. ابنة شقيقة «خامنئي» تدعو لمقاطعة النظام الذي يقتل الأطفال في إيران

احتجاجات أساتذة وطلاب جامعات إيران

تجمع طلاب وأساتذة جامعة كردستان الأهلية، غربي إيران، معلنين إضرابا عن الصفوف الدراسية، وهتفوا داخل أسوار الجامعة: “الطالب يموت ولا يقبل الإذلال”.
كما أضرب طلاب كليات “شريف” طهران للحاسوب والفيزياء عن صفوف الدراسة، ورفعوا لافتات كتب عليها: “لن نجلس على مقاعد ملطخة بالدماء”، احتجاجًا على اعتقال الطلاب المتظاهرين أو منع دخولهم للجامعة، والأجواء الأمنية​​.

مقتل 100 متظاهر خلال شهر

كشف ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده أن الأمن الإيراني قتل خلال الثلاثين يومًا الماضية 105 أشخاص في المناطق الكردية أثناء الاحتجاجات غربي البلاد.
وفي تحقيق أجرته «فرانس 24» كشف عن العثور على أدلة تظهر أن الخراطيش التي تصنعها شركة «شديت» الإيطالية الفرنسية، قد أطلقت من البنادق التي يستخدمها القامعون ضد المتظاهرين الثوريين في إيران.
الكلمات الدلالية:
أخبار إيران احتجاجات إيران اعتقال صحفيين في إيران طهران مظاهرات إيران

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 3 آخرين في العاصمة الأفغانية كابول

مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 3 آخرين في العاصمة الأفغانية كابول

٠٧:٤٩ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
أربكان.. الإسلام عندما يخرج من رحم العلمانية .. “بولادة قيصرية”

أربكان.. الإسلام عندما يخرج من رحم العلمانية .. “بولادة قيصرية”

٠٢:٠٢ م، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠١١
«المقاومة اليمنية» تسيطر على آخر معاقل الحوثيين في أبين

«المقاومة اليمنية» تسيطر على آخر معاقل الحوثيين في أبين

٠٦:١٥ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجر مسجداً في ذمار (فيديو)

اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجر مسجداً في ذمار (فيديو)

٠٩:١٤ م، الأحد، ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *