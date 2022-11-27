اعتقال صحفيين في إيران والاحتجاجات تتوسع
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت صدف فاطمي، زوجة الصحفي الرياضي الإيراني مهدي أميربور، اعتقال زوجها بسبب تضامنه مع الاحتجاجات، مؤكدة أن عناصر الأمن هاجمت منزلهم في الساعة 2 بعد منتصف الليل وأخذت زوجها بالقوة.
جرى نقله إلى سجن سيء السمعة
وحسب موقع “إيران أنترناشيونال”، أوردت فاطمي أن زوجها الصحفي الرياضي الإيراني مهدي أميربور، تم نقله إلى سجن إيفين بطهران.
وخلال الشهرين الماضيين، اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من الصحفيين الرياضيين في إيران، من بينهم نيلوفر حميدي وآريا جعفري وإحسان بيربرناش وسعيدة فتحي، بسبب تضامنهم مع الاحتجاجات، حسب “العربية”.
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احتجاجات أساتذة وطلاب جامعات إيران
تجمع طلاب وأساتذة جامعة كردستان الأهلية، غربي إيران، معلنين إضرابا عن الصفوف الدراسية، وهتفوا داخل أسوار الجامعة: “الطالب يموت ولا يقبل الإذلال”.
كما أضرب طلاب كليات “شريف” طهران للحاسوب والفيزياء عن صفوف الدراسة، ورفعوا لافتات كتب عليها: “لن نجلس على مقاعد ملطخة بالدماء”، احتجاجًا على اعتقال الطلاب المتظاهرين أو منع دخولهم للجامعة، والأجواء الأمنية.
مقتل 100 متظاهر خلال شهر
كشف ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده أن الأمن الإيراني قتل خلال الثلاثين يومًا الماضية 105 أشخاص في المناطق الكردية أثناء الاحتجاجات غربي البلاد.
وفي تحقيق أجرته «فرانس 24» كشف عن العثور على أدلة تظهر أن الخراطيش التي تصنعها شركة «شديت» الإيطالية الفرنسية، قد أطلقت من البنادق التي يستخدمها القامعون ضد المتظاهرين الثوريين في إيران.