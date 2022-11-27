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استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام
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استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام

استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام

استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام
٠٦:١٤:٥٠ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجهة القائمة على خدمة المسجد الحرام، تجهيز المصليات والمشايات داخل الحرم المكي بجميع أدواره والسطح والبدرومات، استعدادًا للقادمين مع نهاية الفصل الدراسي الأول.

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تنظيم المداخل والمخارج 

وقالت إدارة تفويج المصلين التابعة لوكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، إن ذلك سيتم عبر مداخل ومخارج مخصصة للدخول والخروج بكل يسر وسهولة، وتفويج المصلين إلى المصليات المخصصة لهم، والحرص على عدم الجلوس في جميع المشايات الرئيسية والفرعية.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثافة الحشود وتوجيه المصلين حسب الأماكن الأقل كثافة تجنبًا لعدم حدوث ازدحام.

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عدم التكدس في جميع المصليات

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي، أنه يجب كذلك الحرص على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات وفي حال امتلائها توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

يأتي ذلك ضمن توجيهات ودعم وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، و بإشراف مباشر من مساعد الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية والميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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