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«فلكية جدة»: كوكبان يظهران بسماء المنطقة في هذا الموعد
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«فلكية جدة»: كوكبان يظهران بسماء المنطقة في هذا الموعد

«فلكية جدة»: كوكبان يظهران بسماء المنطقة في هذا الموعد

«فلكية جدة»: كوكبان يظهران بسماء المنطقة في هذا الموعد
٠٥:٥٣:٥٢ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكبا الزهرة وعطارد يظهران بسماء المنطقة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 معًا بعد وقت قصير من غروب الشمس بالأفق الجنوبي الغربي بعد حوالي 29 دقيقة من غروب الشمس وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار.

الزهرة وعطارد على ارتفاع منخفض

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة إن الكوكبين يبدآن في الظهور بعد حوالي 20 دقيقة من اختفاء الشمس، ويكونان على ارتفاع منخفض لذلك يفضل أن تكون المراقبة من موقع مرتفع فذلك سوف يساعد في رؤيتهما.

وتابع: “يتألق الاثنان بشكل ساطع مقابل خلفية ضوء سماء الغروب حيث سيكون لمعان كوكب الزهرة (-3.9) ويبلغ لمعان عطارد (0.7) ، ولكن قد يتطلب الأمر منظار لرويته بسبب خلفية السماء المضيئة”.

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وذكر أبو زاهرة أن الكوكبين سوف يفصل بينهما ما يزيد قليلاً عن درجتين مع وجود عطارد غربًا (أعلى اليسار) من كوكب الزهرة.

واستطرد: “يومًا بعد يوم ،ستظهر الكواكب أعلى في السماء بعد غروب الشمس، لذا ، إذا لم تتمكن من رؤيتهما اليوم، فلا داعي للقلق، فسيكون هناك العديد من الفرص في الشهر القادم”.

وأورد أن هذه ضمن المحاولات الأولى لرؤية كوكب الزهرة بعد انتقاله الى السماء السماء عائدًا من سماء الفجر التي قضى فيها قرابة 11 شهرًا.

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