خلال 48 ساعة.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة قتلى معارك حرب أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن القوات الجو-فضائية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز المرتزقة الأجانب المؤقتة في محور جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل نحو 100 مرتزق.

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وتابعت الوزارة، أنه في محور جمهورية لوغانسك الشعبية أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم للقوات الأوكرانية وتمكنت من القضاء على 30 جنديا أوكرانيا، كذلك تم إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمان.

وأضافت أنه ونتيجة لقصف المدفعية، تم تفريق وحدات تابعة للقوات الأوكرانية وإجبارها على العودة إلى مواقعها الأصلية.

في سياق متصل، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 50 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة وأربع وحدات من المركبات الخاصة.

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