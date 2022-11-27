لحملة الدبلوم.. فرصة للتدريب مقابل 7 آلاف ريال

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أعلنت ( هيئة السوق المالية ) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف) عن بدء التقديم للتدريب في برنامج تهيئة حملة الدبلوم بعدة تخصصات.

وسيحصل المتقدم للتدريب على 7 آلاف ريال سنويًا، على أن يكون سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

مسمى البرنامج:-

– برنامج تهيئة حملة الدبلوم.

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نبذة عن البرنامج:-

– تأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم. وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

المزايا:-

– عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.

– يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

– تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.

– تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

شروط التقديم :

– التفرغ التام.

– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم “مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– عمر المتقدم لا يزيد عن 25 سنة هجرية.

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.

التخصصات المطلوبة:-

– قانون.

– إدارة مكتبية.

– سكرتير تنفيذي.

– محاسبة.

– موارد بشرية.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق بالميلادي 2022/11/27م، ويستمر التقديم لمدة 11 يوم من تاريخ الإعلان.

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طريقة التقديم:-

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