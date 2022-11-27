لحملة الدبلوم.. فرصة للتدريب مقابل 7 آلاف ريال
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أعلنت ( هيئة السوق المالية ) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف) عن بدء التقديم للتدريب في برنامج تهيئة حملة الدبلوم بعدة تخصصات.
وسيحصل المتقدم للتدريب على 7 آلاف ريال سنويًا، على أن يكون سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:
مسمى البرنامج:-
– برنامج تهيئة حملة الدبلوم.
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نبذة عن البرنامج:-
– تأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم. وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.
المزايا:-
– عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.
– يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
– تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.
– تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.
شروط التقديم :
– التفرغ التام.
– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم “مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– عمر المتقدم لا يزيد عن 25 سنة هجرية.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.
التخصصات المطلوبة:-
– قانون.
– إدارة مكتبية.
– سكرتير تنفيذي.
– محاسبة.
– موارد بشرية.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق بالميلادي 2022/11/27م، ويستمر التقديم لمدة 11 يوم من تاريخ الإعلان.
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طريقة التقديم:-
عبر موقع هيئة السوق المالية: اضغط هنا