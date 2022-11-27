سفير المملكة باليمن: هجمات الحوثي بأسلحة إيرانية على موانئ النفط عمليات إرهابية

تواصل – فريق التحرير:

قال سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، إن الهجمات الحوثية بأسلحة إيرانية على الموانئ النفطية عمليات إرهابية.

وتابع أن الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية تضر بمصالح اليمنيين، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يعمل على دعم الهدنة ونشجع تلك الجهود.

المملكة تدعم عدة مشروعات في اليمن لدعم الشعب

وأكد أن المملكة تدعم عدة مشروعات في اليمن لدعم الشعب، وسيساعد صندوق النقد العربي البنك المركزي اليمني على استقرار الاقتصاد، آملاً أن تسهم الجهود الدولية في دفع الحوثيين على دعم مسار السلام.

برعاية المملكة.. توقيع اتفاقية لدعم الإصلاح الاقتصادي

يأتي هذا في الوقت الذي وقع فيع صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية اتفاقية لدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل برعاية من المملكة، بقيمة مليار دولار.

إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها

ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة من 2022 وحتى 2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتعزيز الوضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

سلوك الحوثيين يدمر الهدنة ومساعي السلام

فيما أعلن السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، أنه يدين الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، مؤكدًا أن سلوك الحوثيين يدمر الهدنة ومساعي السلام.

مجلس القيادة اليمني يشيد بمواقف المملكة

في الوقت نفسه، أشاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بمواقف المملكة والإمارات للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وأمس السبت، بحث المجلس الإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وحسب وكالة «سبأ» للأنباء فقد أكد مجلس القيادة اليمني، مراعاة عدم تأثر وكالات الإغاثة والقطاع الخاص بالإجراءات التنفيذية لقراره الصادر الشهر الماضي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمةً إرهابية.

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وخلال اجتماع افتراضي حذر المجلس من تجاوز القواعد المعتمدة بخصوص استثناءات ستمنح لمجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص، تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي.