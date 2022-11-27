«مقبرة العالم» هل تقود العلماء لاكتشاف الحياة على المريخ؟

تواصل – وكالات:

تعد صحراء أتاكاما في تشيلي، واحدة من أكثر المناطق جفافًا على الكوكب، وهي مقبرة لنفايات العالم، حيث تضم جبالاً من الملابس والسيارات والأحذية، لكن العلماء اكتشفوا كائنات دقيقة تتكيف مع هذه المنطقة عديمة الماء، والتي يمكن أن توفر أدلة حول كيفية العثور على الحياة على كواكب مماثلة، وتحديدًا المريخ.

وتعتبر أتاكاما مركزًا للملابس المستعملة وغير المباعة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا – حيث احتوت على أكثر من 46 ألف طن من الملابس في الصحراء العام الماضي، إلى جانب السيارات المستعملة، وأكوام الإطارات.

وقال باتريسيو فيريرا، عمدة بلدة ألتو هوسبيسيو الصحراوية، لوكالة “فرانس برس”: “لم نعد مجرد الفناء الخلفي المحلي، بل الفناء الخلفي للعالم، وهو الأسوأ” .

وتقع صحراء أتاكاما بين جبال الأنديز وسلسلة ساحل تشيلي، مما يمنع وصول الرطوبة إلى المناطق الداخلية من المحيطين الهادئ والأطلسي.

وعلى الرغم من أنها واحدة من أكثر الأماكن جفافًا على وجه الأرض، إلا أن مليون شخص يعتبرونها موطنًا لهم. لكن الصحراء الضخمة وهي نظام بيئي فريد وهش، يقول الخبراء إنه مهدد جراء أكوام القمامة الملقاة هناك من جميع أنحاء العالم.

صناعة الملابس السريعة هي الجاني الأساسي في جبال الملابس الممتدة فوق التلال القاحلة. إذ يقول النشطاء، إنها مليئة بالمواد الكيميائية ويستغرق التحلل البيولوجي ما يصل إلى 200 عام، وهي تلوث التربة والهواء والمياه الجوفية.

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وقالت المحامية والناشطة بولين سيلفا (34 عامًا)، الذي قدم شكوى في محكمة البيئة بالبلاد بشأن الأضرار التي سببتها جبال القمامة والملابس، إن الحرائق سامة.

وأضافت بينما تقف وسط الأشياء المهملة “يبدو لي أننا بحاجة إلى العثور على المسؤولين”.

إلى جانب أكوام السيارات والإطارات، تغرق البيئة في القمامة. وأعرب فيريرا عن أسفه “لنقص الوعي العالمي والمسؤولية الأخلاقية وحماية البيئة” من “عديمي الضمير في العالم”. وتابع: “نشعر بأننا مهجورون. نحن نشعر بأن أرضنا قد تم التضحية بها”.

الجزء الأكثر جفافًا هو منطقة يونجاي في مدينة أنتوفاجاستا، وبينما تخيف النباتات والحيوانات، وجد العلماء ازدهار للكائنات الحية الدقيقة فيها، والتي تطورت لتتكيف مع نقص المياه، ومستويات عالية من الإشعاع الشمسي وتقريبًا انعدام المغذيات.

بالنسبة للشخص العادي، قد لا تكون قدرته على البقاء مثيرة للاهتمام، ولكن بالنسبة للعلماء، يمكن أن تحتوي أشكال الحياة هذه على أسرار التطور والبقاء على الأرض والكواكب الأخرى.

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أكثر المناطق الطبيعية تشابهًا مع كوكب المريخ

تعتبر وكالة “ناسا” أن منطقة يونجاي هي أكثر المناطق الطبيعية تشابهًا مع كوكب المريخ وتستخدمها لاختبار مركباتها الروبوتية.

في عام 2017، اختبرت وكالة الفضاء الأمريكية نموذجًا مبكرًا لمركبتها الجوالة “برسفيرنس”، والتي تبحث حاليًا عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.

ونظرًا لأن المناظر الطبيعية تشبه المريخ، فقد تم اختبار قدرات الحفر للمركبة الجوالة في الصحراء للتأكد من أنها ستعمل على كوكب المريخ. كما أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية في أتاكاما مطابق تمامًا لما تتحمله المركبة الجوالة.

وفي حين أن الصحراء لا تهطل عليها الكثير من الأمطار، تتدحرج مصارف كبيرة من الضباب عبر الصحراء، مما يسمح لبعض النباتات – وبعض من أقسى الأشنات والفطريات والطحالب بالنمو.

وتتفتح العشرات من أنواع الزهور البرية ذات الألوان الزاهية عندما تهطل أمطار فوق المتوسط في عرض مذهل يحدث كل خمس إلى سبع سنوات، وآخرها في عام 2021.

قال بابلو جيريرو، الباحث في معهد البيئة والتنوع البيولوجي والخبير في صبار الصحراء، إنه نظام بيئي “هش للغاية لأن أي تغيير أو نقص في نمط هطول الأمطار والضباب له عواقب فورية على الأنواع التي تعيش هناك”.

وأضاف: “هناك أنواع من الصبار تعتبر منقرضة” بسبب التلوث وتغير المناخ والاستيطان البشري.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11470615/Chiles-Atacama-Desert-graveyard-worlds-junk-threatening-science.html