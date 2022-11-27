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وفاة 238 ألف أوروبي في 27 دولة خلال عام.. والسبب صادم

وفاة 238 ألف أوروبي في 27 دولة خلال عام.. والسبب صادم

وفاة 238 ألف أوروبي في 27 دولة خلال عام.. والسبب صادم
٠٤:٥٤:٥٧ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت هيئة الرقابة البيئية بالاتحاد الأوروبي، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 238 ألف حالة وفاة مبكرة في دول الكتلة، بسبب تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة.

وحسب «سبوتنيك»، فإن المعدل الإجمالي لهذا النوع من الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، كان أقل بنسبة 45% مما كان عليه في عام 2005.

238 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب التلوث

وأوضحت الوكالة الأوروبية، أنه إذا تم الحفاظ على معدل الانخفاض هذا، فإن الاتحاد الأوروبي سيصل إلى هدف خطة عمل عدم التلوث قبل عام 2030، وعبر التكتل الذي يضم 27 دولة في ذلك العام، أدى التعرض لتركيزات الجسيمات الدقيقة فوق المستوى التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2021 إلى 238 ألف حالة وفاة مبكرة.

وعلى الرغم من انخفاض الانبعاثات بسبب قيود الحركة والإغلاق المترتبة على جائحة كورونا، إلا أن هذا يعتبر أعلى قليلاً من تلك الأرقام المسجلة في عام 2019 في الاتحاد الأوروبي.

ماذا يُقصد بالجسيمات الدقيقة؟

ووفق الخبراء فإن الجسيمات الدقيقة، أو ما يعرف بـ«بي إم 2.5»، هي عبارة عن  مصطلح يشير إلى الجسيمات متناهية الصغر التي تكون عادة منتجًا ثانويًا لعوادم السيارات أو محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

ويسمح حجمها الصغير لها بالسفر بعمق في الجهاز التنفسي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة.

الكلمات الدلالية:
أوروبا الجسيمات الدقيقة تلوث الهواء منظمة الصحة العالمية وفاة مبكرة

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