«المركزي الأوروبي» يُعلّق على إمكانية رفع أسعار الفائدة في 2023

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كشف جابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، عن أنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات.

وأوضح “مخلوف” أنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة، مضيفًا: “عندما نبدأ العام المقبل، من المرجح أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها سترتفع بمقدار أصغر”.

وتابع “وبعدها سيتعين علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة اليورو، حتى نتمكن من الحكم بشأن القدر الذي نحتاج إليه والوتيرة المطلوبة لذلك، وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام المقبل سنرى (التضخم) أقل”.

مزيد من الرفع للمساعدة

ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير، الذي نُشر الخميس الماضي، أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.

ورفع “المركزي الأوروبي” أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و 75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 من ديسمبر المقبل.

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