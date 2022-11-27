الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مؤسسة «إخاء» بالرياض تقدم خدماتها إلى نحو 4 آلاف من الأيتام ذوي الظروف الخاصة
خلال 48 ساعة.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة قتلى معارك حرب أوكرانيا
لحملة الدبلوم.. فرصة للتدريب مقابل 7 آلاف ريال
سفير المملكة باليمن: هجمات الحوثي بأسلحة إيرانية على موانئ النفط عمليات إرهابية
«مقبرة العالم» هل تقود العلماء لاكتشاف الحياة على المريخ؟
وفاة 238 ألف أوروبي في 27 دولة خلال عام.. والسبب صادم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«المركزي الأوروبي» يُعلّق على إمكانية رفع أسعار الفائدة في 2023

«المركزي الأوروبي» يُعلّق على إمكانية رفع أسعار الفائدة في 2023

«المركزي الأوروبي» يُعلّق على إمكانية رفع أسعار الفائدة في 2023
٠٤:٥٠:٤٩ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف جابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، عن أنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات.

وأوضح “مخلوف”  أنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة، مضيفًا: “عندما نبدأ العام المقبل، من المرجح أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها سترتفع بمقدار أصغر”.

وتابع “وبعدها سيتعين علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة اليورو، حتى نتمكن من الحكم بشأن القدر الذي نحتاج إليه والوتيرة المطلوبة لذلك، وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام المقبل سنرى (التضخم) أقل”.

مزيد من الرفع للمساعدة

ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير، الذي نُشر  الخميس الماضي، أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.

ورفع “المركزي الأوروبي” أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و 75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 من ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»: إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أسعار الفائدة السعودية السعودية الآن الفائدة

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. ضبط 7 يمنيين يسرقون العمال تحت تهديد «السواطير»

الرياض.. ضبط 7 يمنيين يسرقون العمال تحت تهديد «السواطير»

٠٤:٠٩ م، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠١٦
توقعات «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة على وسط وشرق المملكة

توقعات «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة على وسط وشرق المملكة

٠١:١٦ م، السبت، ٢٠ فبراير ٢٠١٦
القبض على سائقَيْن تسببت مشادة كلامية بينهما في حادث بالخبر (فيديو)

القبض على سائقَيْن تسببت مشادة كلامية بينهما في حادث بالخبر (فيديو)

٠١:٤١ م، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥
نفّذت مشروعات بـ 1.1 تريليون دولار.. خبير: المملكة أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق

نفّذت مشروعات بـ 1.1 تريليون دولار.. خبير: المملكة أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق

٠٩:١٠ م، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *