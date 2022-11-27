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ارتفاع سوق البضائع الملموسة من خلال المدفوعات الرقمية نحو 80 مليار ريال

ارتفاع سوق البضائع الملموسة من خلال المدفوعات الرقمية نحو 80 مليار ريال

ارتفاع سوق البضائع الملموسة من خلال المدفوعات الرقمية نحو 80 مليار ريال
٠٤:٤٦:٤٢ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت سوق البضائع الملموسة من خلال المدفوعات الرقمية ارتفاعًا إلى 79.6 مليار ريال العام الماضي، وتمثل البضائع الملموسة البضائع الواقعية التي يتم استهلاكها، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 20% مقارنة بعام 2020، الذي بلغت فيه قيمتها 66.6 مليار ريال.

كما ارتفع حجم سوق البضائع غير الملموسة، والتي تمثل الخدمات إلى 23.3 مليار ريال، وحجم السوق من الأفراد إلى الأفراد 2.9 مليار ريال، كما بلغ إجمالي الخدمات اللوجستية 2.7 مليار ريال.

وخلال العام الماضي، شهّرت وزارة التجارة بحوالي 137 جهة متورطة في قضايا وجرائم الغش والتستر التجاري، ويأتي إجراء الوزارة بعد صدور أحكام قضائية بالتشهير في حق المتورطين في قضايا الغش والتستر التجاري.

انخفاض شكاوى قطاع الأعمال بنسبة 9%

وأظهر تقرير حديث لوزارة التجارة عن انخفاض شكاوى قطاع الأعمال بنسبة 9%، بالإضافة لانخفاض عدد العملاء المخدومين من خلال الفروع إلى 31%، وانخفاض الخدمات المقدمة لخدمة عقود التأسيس بنسبة 56%، وانخفاض الخدمات المقدمة للمهن الاستشارية 23%، وتحقيق 403 شراكات مع الإمارات والجهات الحكومية، وتحقيق 880 زيارة للقطاع الخاص.

في الوقت نفسه، سجلت 7 خدمات معدل نمو كبير في العام الماضي، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة لخدمة قرارات الشركاء 30.538 خدمة بنسبة ارتفاع 61%، وبلغ عدد الخدمات لخدمة تحديث الشركات 1989 خدمة بنسبة ارتفاع 247%، وبلغ عدد الخدمات لخدمة الإفادة التجارية 105.875 خدمات بنسبة ارتفاع 63%.

وبلغ عدد الخدمات لخدمة السجل التجاري الإلكتروني 971.424 خدمة بنسبة ارتفاع 10%، كما بلغ عدد الخدمات لخدمة عقود التأسيس 19.407 خدمة بنسبة ارتفاع 56%، وعدد الخدمات لخدمة تعديل الشركات 40.373 خدمة بنسبة ارتفاع 50%، وعدد الخدمات لخدمة شهادة المنشأ 234.677 خدمة بنسبة ارتفاع 69%.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البضائع التجارة التشهير السعودية السعودية الآن سوق البضائع الملموسة

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