مفاجأة.. ابنة شقيقة «خامنئي» تدعو لمقاطعة النظام الذي يقتل الأطفال في إيران

تواصل – فريق التحرير:

طالبت ابنة شقيقة علي خامنئي، فريدة مرادخاني، الحكومات الأجنبية بقطع علاقاتها بنظام الملالي في طهران؛ بسبب حملة القمع العنيفة لكبح احتجاجات حاشدة أطلقت شرارتها وفاة شابة احتجزتها الشرطة الإيرانية.

وقالت في مقطع فيديو ذكرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان هرانا: «أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن توقف دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال، هذا النظام ليس وفيًا لأي من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة».

النظام الإيراني يقتل 450 من المتظاهرين

فيما كشفت «هرانا»، أن ما لا يقل عن 450 من المتظاهرين السلميين، قتلوا حتى 26 نوفمبر خلال اضطرابات في أنحاء البلاد مستمرة منذ أكثر من شهرين، بينهم 63 قاصرًا، فيما اعتُقل 18173 محتجًا.

الأمن يقتل 105 أشخاص في المناطق الكردية

وأكد ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده أن الأمن الإيراني قتل خلال الثلاثين يومًا الماضية 105 أشخاص في المناطق الكردية أثناء الاحتجاجات غربي البلاد.

تظاهر طلاب جامعة فارابي في قم

وتلبية لدعوات التظاهر، نظم طلاب جامعة فارابي في قم مظاهرة، منددين بقمع السلطات للاحتجاجات والاعتقالات التعسفية التي طالت طلاب الجامعة كذلك.

وحسب «إيران إنترناشيونال»،فقد تظاهر طلاب جامعة العلم والثقافة في العاصمة الإيرانية طهران، مرددين هتافات منددة بـ«جرائم وانتهاكات.. الموت لولاية الفقيه».

عزل أستاذ جامعي شارك في المظاهرات

فيما أعلن الأستاذ الجامعي ورئيس مركز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في جامعة بهشتي بطهران، محمد راغب، أنه تم عزله من رئاسة المركز وقطع راتبه الشهري لعدم حضوره في الصفوف الدراسية، ولمشاركته في التجمعات الطلابية.

اقرأ أيضًا:

حصلوا على نشرات سرية لخامنئي.. قراصنة يخترقون وكالة الحرس الإيراني