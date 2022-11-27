الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 127 قاضيًا بوزارة العدل
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عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 127 قاضيًا بوزارة العدل

عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 127 قاضيًا بوزارة العدل

عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 127 قاضيًا بوزارة العدل
٠٤:٣٠:٣٦ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 127 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل.

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