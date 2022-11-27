«الدفاع الروسية»: مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت اليوم من قتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي، خلال استهداف تجمعاتهم بأسلحة عالية الدقة في محور دونيتسك.

مقتل أكثر من 210 من الأوكرانيين

وأوضحت – حسب «سبوتنيك»، أن قواتها تمكنت من قتل أكثر من 210 من الأوكرانيين ونحو 100 من المرتزقة الأجانب في عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأضافت أنه تم القضاء على نحو 30 جنديًا أوكرانيًا على محور مستوطنة نوفوسيلوفسكوي في لوجانسك، والقضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا على محور كراسني – ليمان، والقضاء على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا في مستوطنات سوليدار وأوبيتنوي وكورديوموفكا ومايورسك في جمهورية دونيتسك.

وأكدت أنه تم القضاء على 60 جنديًا أوكرانيًا في مستوطنات نوفوميخائيلوفكا وبافلوفكا وشيفشينكو على محور جنوب دونيتسك، والقضاء على نحو 100 من المرتزقة الأجانب في قصف للقوات الجوية الروسية على نقاط انتشار مؤقتة لمسلحي ما يسمى «الفيلق الأجنبي»‘ في المنطفة السكنية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك.

تدمير مستودع ذخيرة

وأشارت إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من مدينة دنيبروبتروفسك، حيث تم تخزين أكثر من 100 صاروخ لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعدد «هيمارس» وأكثر من سبعة آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من أعيرة كبيرة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العسكرية في مدينة كييف أنه تمت استعادة الكهرباء والمياه والتدفئة وخدمة الهاتف الخلوي “بالكامل تقريبًا” في العاصمة.

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