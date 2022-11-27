هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة..المسميات ورابط التقديم

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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA) عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي – مخاطر السوق

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية :

ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:

المالية، اقتصاد، إحصاء، علوم اكتوارية، الإحصاء الاقتصادي Econometrics.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس في المجال المالي، التحليل الكمي، إدارة المخاطر، أو ما يعادلها.

لديه خبرة في مجال إعداد البحوث والدراسات ومجال البرامج الإحصائية وإعداد نماذج الإحصاء الاقتصادي.

2- أخصائي – الاستشارات القانونية

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية :

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أو في تخصص ذو صلة بالوظيفة. أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

أن تكون الخبرة (4) سنوات لدرجة البكالوريوس أو سنتين لدرجة الماجستير – بحد أدنى – في المجالات القانونية.

3- أخصائي – الأنظمة واللوائح

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية :

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:

قانون، أنظمة، حقوق أو مايعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس بحد أدنى في المجال القانوني.

التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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