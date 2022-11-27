الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«حساب المواطن» يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة في البرنامج
خبير طقس يتوقع حالة وسمية سادسة على هذه المناطق ويكشف موعدها
سقوط طائرة مقاتلة مصرية ونجاة طاقمها
بالفيديو.. طبيب يروي تفاصيل ولادة زوجته داخل الحرم النبوي.. ويصف لحظة تلقيه الخبر
بالصور..عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية الاحتلال
خفض أسعار الإنترنت 20 بالمائة في دولة عربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«حساب المواطن» يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة في البرنامج

«حساب المواطن» يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة في البرنامج

«حساب المواطن» يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة في البرنامج
٠٢:٥٣:١٦ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أن هناك حلولًا لإجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أهم حلول إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن، هي:

* الحل الأول:

1 – راجع البنك لحل مشكلة الحساب الجاري.

2 – ادخل لحسابك ثم الدفعات المالية.

3 – اضغط على تأكيد الحساب البنكي.

* الحل الثاني:

1 – قم بتغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية.

2 – الدخول للحساب من خلال أيقونة تفاصيل الطلب ببيانات الحساب البنكي.

3 – ستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال عند التحقق من صحة الأيبان الجديد.

حذف حسابك يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل

في الوقت نفسه،كشف البرنامج أن حذف حساب المستفيد يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل مرة أخرى

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في «تويتر»، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 «شهر ديسمبر 2022»، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل أيام ، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد، وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن: الحالة الاجتماعية للمستفيد قد تتسبب في وقف صرف الدعم

الكلمات الدلالية:
الحساب الجاري حساب المواطن حلول إجراءات الدفع المرفوضة دفعة نوفمبر

مواد ذات صلة

المزيد
إخماد حريق بمستودعين لتدوير الورق جنوب جدة (صور)

إخماد حريق بمستودعين لتدوير الورق جنوب جدة (صور)

٠١:٥١ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦
حادث مروري بين المهد وعفيف يُخلِّف أربع إصابات خطيرة

حادث مروري بين المهد وعفيف يُخلِّف أربع إصابات خطيرة

٠٨:٢٢ م، الجمعة، ١٦ يناير ٢٠١٥
بالفيديو.. عائلة سورية مُشَرَّدَة تتخذ من حديقة في حائل مأوى لها

بالفيديو.. عائلة سورية مُشَرَّدَة تتخذ من حديقة في حائل مأوى لها

١١:٣٢ م، الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥
هيئة الأمر بالمعروف بمكة تناقش صعوبات ومعوقات العمل الميداني وسبل علاجها

هيئة الأمر بالمعروف بمكة تناقش صعوبات ومعوقات العمل الميداني وسبل علاجها

١٢:٤٨ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *