«حساب المواطن» يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة في البرنامج

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أن هناك حلولًا لإجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أهم حلول إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن، هي:

* الحل الأول:

1 – راجع البنك لحل مشكلة الحساب الجاري.

2 – ادخل لحسابك ثم الدفعات المالية.

3 – اضغط على تأكيد الحساب البنكي.

* الحل الثاني:

1 – قم بتغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية.

2 – الدخول للحساب من خلال أيقونة تفاصيل الطلب ببيانات الحساب البنكي.

3 – ستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال عند التحقق من صحة الأيبان الجديد.

حذف حسابك يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل

في الوقت نفسه،كشف البرنامج أن حذف حساب المستفيد يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل مرة أخرى

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في «تويتر»، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 «شهر ديسمبر 2022»، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل أيام ، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد، وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن: الحالة الاجتماعية للمستفيد قد تتسبب في وقف صرف الدعم