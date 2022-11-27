التعليم تعلن تأخير إيداع مكافأة شهر نوفمبر للطلاب.. وتكشف السبب

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير إيداع مكافأة شهر نوفمبر الجاري للطلاب بسبب ظروف تقنية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: “يؤسفنا إشعاركم بأنه سوف يتأخر إيداع مكافأة شهر نوفمبر ليوم الاثنين 11/28/ 2022 ،نظرًا لبعض الظروف التقنية”.

تحدد الوزارة مقدار المنحة التي سيحصل عليها كل طالب حسب مرحلة الدراسة التي التحق بها، على النحو التالي:

مكافأة الطالب الأول: 250 ريال سعودي.

مبلغ المكافأة لطلبة المرحلة المتوسطة: 500 ريال سعودي.

منحة دراسية لطلاب المرحلة الإعدادية: 600 ريال سعودي.

المنحة لطلبة السنة التأسيسية: 900 ريال سعودي.

الاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية

يتم المطالبة بمكافأة الطالب برقم الهوية من خلال نظام نور باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة نور الإلكتروني.

أدخل اسم المستخدم ورقم التعريف ورمز التحقق.

حدد المكافآت والمنح وانقر فوق عرض مسارات المكافآت.

أدخل معلومات الطالب الخاصة بك وانقر فوق عرض.

سوف يعرض معلومات حول حالة المكافآت.

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