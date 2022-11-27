برعاية خادم الحرمين.. «موهبة» تنظم المؤتمر العالمي الثاني للإبداع في ديسمبر

تواصل – واس:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونيابة عنه – حفظه الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2022م بمدينة جدة، تحت عنوان «رحلة نحو المستقبل الجديد».

المؤتمر يعزز الريادة العالمية للمملكة

وأوضحت المؤسسة أن المؤتمر في نسخته الثانية، يعزز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، مؤكدة أن تجربة المؤتمر الأول كانت مجرد محطة انطلاق ونواة أساس، استندت إليها “موهبة” ليكون المؤتمر هذا العام تطبيقاً لتوصيات الدورة الأولى، بشأن بناء منصة عالمية للموهوبين والمبدعين حول العالم.

مشاركة مائة موهوب من 30 دولة حول العالم

وبينت أن المؤتمر يشمل آيدياثون، يشارك فيه أكثر من مائة موهوب وموهوبة من 30 دولة حول العالم، تم اختيارهم بناءً على إنجازاتهم العلمية والتقنية، وانتمائهم لأفضل جامعات العالم، وسيطبقون خلال الآيدياثون مبادئ التفكير الجمعي لبناء منصة عالمية، لتمكين الموهوبين من كل العالم من استخدام الذكاء الجمعي، لتقديم حلول ابتكارية لتحديات العالم، وصنع مستقبل جديد.

أهم محاور المؤتمر

وطالبت، الموهوبين والمبدعين في أنحاء العالم، إلى مشاركة معارفهم وأفكارهم الإبداعية مع المنصة التي ستطلق بنهاية المؤتمر، مؤكدة أنها ستستمر في دعم كل ما يمكن أن يحسن مستقبل حياة البشر والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر سيتناول عدة محاور، أبرزها:

1 – توفير منصة عالمية للموهوبين.

2 – رحلة غير اعتيادية للعلوم والاكتشافات.

3 – تقديم منهجية حديثة في قيادة الابتكار من خلال منصة الموهوبين العالمية.

4 – الذكاء الجمعي ودوره في المستقبل الجديد، وكل ما من شأنه تمكين المواهب،

5 – دعم البحث عن الموهوبين وتعزيز فرص مساهمتهم في ازدهار البشرية والتنمية المستدامة.

ويأتي المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع، في ظل تصاعد الحاجة لتكاتف القدرات الموهوبة من دول العالم كافة، لوضع الحلول الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة العالمية، بما يسهم في تحسين حياة الإنسان على كوكب الأرض، وبناء مستقبل أفضل للبشرية.

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