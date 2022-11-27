خفض أسعار الإنترنت 20 بالمائة في دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، كتابًا عاجلاً إلى شركات الإنترنت بشأن تخفيض الأسعار بنسبة 20 في المائة.

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قرار تخفيض الأسعار

وقالت وزارة الاتصالات، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع ) الأحد، إن الوزيرة الياسري وجهت كتاباً عاجلاً إلى شركات الإنترنت بكافة أنواعها وبمختلف التقنيات بتخفيض الأسعار بنسبة 20 في المائة اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وشددت الوزيرة الياسري على أن “أي شركة مخالفة للتعليمات ستتعرض للتبعات القانونية”.

وأعلنت وزيرة الاتصالات في الأسبوع الماضي، أن أسعار بطاقات الهاتف المتحرك واشتراك الإنترنت ستعود كما كانت عليه بدءًا من 1 ديسمبر المقبل، أي ستنخفض بنسبة 20 بالمائة.

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إلغاء الضريبة على بطاقات الهاتف والإنترنت

وجاء ذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، إلغاء الضريبة على بطاقات الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت، البالغة 20 بالمائة، مع بداية الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن “هذه الضريبة فرضت عام 2015 أيام التقشف وتثبت في كل قانون موازنة، وتستقطع من المواطن من قبل الشركات”، مشيرًا إلى أنها “أرهقت العراقيين خصوصا من الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل”.

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد، أن الهيئة ستطبق قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الـ20 بالمائة على مبيعات بطاقات شحن أرصدة الموبايل بحذافيره.

وقال المؤيد لوكالة الأنباء العراقية، إنه “في عام 2015، مر العراق بحالة تقشف تام بسبب انخفاض أسعار النفط، وصدر قرار بفرض ضريبة على مبيعات بطاقات شحن الموبايل، والآن مع ارتفاع أسعار النفط والواردات بات من الضروري إلغاء هذه الضريبة”.

وأوضح أن “مبلغ 20 بالمئة المضاف كضريبة في السابق أثقل كاهل المواطنين. الاتصالات والإنترنت حق أساسي لكل مواطن كالغذاء وكالدواء”.