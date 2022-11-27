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بالصور..عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية الاحتلال
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بالصور..عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية الاحتلال

بالصور..عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية الاحتلال

بالصور..عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية الاحتلال
٠٢:٢٦:٥٨ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأضافت الوزراة في بيان أن الاقتحام كان من باب المغاربة، وأنه كان بحماية مشددة من الشرطة الخاصة للاحتلال.

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المستوطنون ونفذوا جولات استفزازية

وأكدت مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

دعوة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

وأضافت أن جماعات «الهيكل المزعوم» شرعت بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في عيد «الأنوارو الحانوكاة» اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام، وردًّا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

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الأقصى يتعرض لسلسلة اقتحامات من المستوطنين

وأشارت إلى أن الأقصى يتعرض يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وتزداد حدة هذه الاقتحامات في الأعياد والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، ضمن محاولاتها لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.

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اعتقال خمسة مواطنين في الضفة الغربية

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال خمسة مواطنين من الضفة الغربية، فيما كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن حالتين مرضيتين لأسيرين يقبعان في معتقل النقب، ويعانيان من اهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية المسجد الأقصى باب المغاربة جولات استفزازية فلسطين

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