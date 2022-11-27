بالفيديو.. طبيب يروي تفاصيل ولادة زوجته داخل الحرم النبوي.. ويصف لحظة تلقيه الخبر

تواصل – فريق التحرير:

روى طبيب سعودي يدعى طارق علي، تفاصيل واقعة ولادة زوجته داخل المسجد النبوي، مشيرا إلى أن القصة بدأت حين ذهب مع زوجته وأولاده الصغار إلى المسجد النبوي بناء على طلبها، لافتا إلى أنه كان يبحث عن موقف لكنه لم يجد فذهب إلى المنزل.

وأشار إلى أنه ذهب إلى المنزل وأثناء ذلك تلقى مكالمة من زوجته تخبره بالولادة ثم انقطع التليفون بعد سماعه صوت “صراخ”، مضيفا: “في تلك اللحظة تخيلت أي شيء حدث فاتجهت فورا إلى المسجد النبوي وبالتحديد إلى مسجد صحي جبريل”.

ممرضة هاتفته وطمأنته على زوجته

وتابع أنه إحدى الممرضات هاتفته وأخبرته بأنه لم يتم الرد عليه لأن الفرقة كانت تولد زوجته، مؤكدة له أن زوجته والمولودة بخير.

ووجه الشكر إلى الممرضة رباب لقيامها بإسعاف زوجته في التو واللحظة، مضيفا: رغم أن المركز لم يكن مجهزا لكنه استطاع توليد زوجته وإنقاذها.

بدورها، قالت الزوجة إن الولادة لم تكن مبكرة وكان موعدها يوم السبت، لكنها ولدت في الحرم وحين وصلت إلى الباب 34.

وعن الخدمات المقدمة، أضافت: “ما قصروا وجاءوا بسرعة وكنت مطمئنة جدا واستطاعوا توليدي”.

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