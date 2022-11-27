عمدة مدينة أمريكية تلغي حسابها في «تويتر» بسبب تغريدة لـ «إيلون ماسك»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئيس بلدية مدينة سانت لويس، إلغاء حسابها في موقع التغريدات القصيرة تويتر”، إثر تغريدة حذفت لاحقًا للمالك الجديد للشركة، إيلون ماسك، يشير فيها إلى الاحتجاجات التي اندلعت في ضاحية فيرجسون 2014، إثر مقتل شاب أسود على يد الشرطة.

وغردت تيشورا جونز التي أصبحت أول رئيسة بلدية سوداء في تاريخ المدينة في 20 أبريل 2021، قائلة: “”القشة الأخيرة بالنسبة لي”.

ويوم الثلاثاء، غرد ماسك مقطع فيديو مدته 12 ثانية لخزانة مليئة بالقمصان تحمل شعار (#StayWoke) في ما زعم أنها مكاتب “تويتر” في سان فرانسيسكو.

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قمصان عن احتجاجات عام 2014

وفي تغريدة حذفها لاحقًا، كتب ماسك عن القمصان التي ظهرت خلال احتجاجات عام 2014 في المدينة على بعد 20 ميلاً شمال غرب سانت لويس، والتي اشتعلت إثر إطلاق الشرطة النار على مايكل براون البالغ من العمر 18 عامًا.

وأشار ماسك إلى أن ضابط شرطة ضاحية فيرجسون الذي قتل براون، دارين ويلسون، تمت تبرئته. وكتب “تم اختلاق عبارة” ارفعوا أيديكم لا تطلقوا النار”. “كان الأمر برمته خيالًا.”

وكانت الحادثة التي وقعت في التاسع من أغسطس 2014، قد ادت الى اندلاع اعمال عنف استمرت لعدة اسابيع.

كما غرد ماسك، رابطًا لتقرير وزارة العدل الصادر في مارس 2015، والذي قال إن الحسابات التي تزعم أن براون رفع يديه “غير دقيقة لأنها لا تتفق مع الأدلة المادية والشرعية”.

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التحيز العنصري

وفي تقرير منفصل، اتهمت وزارة العدل رجال شرطة فيرجسون بالتحيز العنصري والتنميط، مما أدى إلى استقالة مدير المدينة ورئيس الشرطة وقاضي البلدية. فيما رفعت عائلة براون دعوى قضائية ضد البلدية.

قالت جونز، ردًا على رسائل ماسك، “يمكنك الحصول على تطبيق الطيور هذا”، مضيفًا “عيد شكر سعيد لكل من يحتفلون وأعياد سعيدة”. ومع ذلك، ظل الحساب نشطًا حتى مساء السبت.

لكن جونز لم تنسحب من “تويتر” بالكامل. فبعد ساعات من الإعلان الشخصي عن خروجها، قام حساب عمدة البلدية الرسمي بتغريد صورة لها في موكب عيد الشكر.

قال نيك دن، المتحدث باسم جونز، إن الحساب الرسمي سيستمر في العمل “على المدى القصير”.