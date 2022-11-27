بدء إطلاق المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالدمام والقطيف

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء بإطلاق المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، والذي بدأ العمل به في مرحلته الأولى في الأول من أكتوبر الماضي من قبل المشغل (الشركة السعودية للنقل الجماعي ـ سابتكو).

وفي وقت سابق، كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” ، عن شروط الترخيص لتشغيل حافلات النقل العام داخل المدن والتي كان أبرزها أن الحد الأقصى للعمر الافتراضي للحافلة لا يتجاوز 10 سنوات منذ تصنيعها.

ووفق الجريدة، فإنه من بين الشروط أنه لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة. كما تم الاشتراط ضرورة ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط عن عشر سنوات من سنة الصنع. غرامة 5 آلاف ريال وأضافت أنه يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة التي تقدمت للحصول على ترخيص التشغيل بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة. وأكدت الإجراءات على اختصاص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط، وذلك مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات.

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