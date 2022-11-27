نتيجة الأمطار الغزيرة.. أضرار بمستشفى «الحرس» وإخلاء «خالد إدريس»

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أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة جدة يوم الخميس الماضي إلى تعرض مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني لأضرار نتيجة المياه التي غمرتها.

وغمرت المياه عدة أقسام، والدور الأول للمبنى الرئيس، وتعرضت على إثرها بعض مرافق المستشفى لأضرار، وتم التعامل مع الموقف وفق خطة الطوارئ.

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خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين

وأكدت إدارة المستشفى أنه لم تتأثر خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين ولم تسجل إصابات، وأشارت إلى أنها مستمرة في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية، ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف الخدمة في المستشفى.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ»، فإن فرق العمل نجحت في إخلاء الحالات بشكل عاجل وتأمين مواقع بديلة.

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إخلاء ونقل مرضى مستشفى خالد إدريس

وفي حي البغدادية، تسببت الأمطار في إخلاء ونقل مرضى مستشفى خالد إدريس، إثر تضرره من مياه الأمطار، وقد تم نقلهم بالتنسيق مع صحة جدة، فيم يتوقع عودة المستشفى للعمل خلال اليومين القادمين.

وكانت مدينة جدة شهدت أمطارًا غزيرة الخميس الماضي، بلغ مستوى المياه فيها 179 مليمترًا؛ ما استدعى نقل مرضى، وتحويل مراجعين من المستشفيات المتضررة وذلك لتسرب المياه ودخولها إليها.