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«الصحة»: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء
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«الصحة»: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء
١٢:٥٠:٥٢ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 80 حالة، ووفاة حالة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 825436 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 80 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 812936 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9458 حالة وفاة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 77 حالة، ووفاة واحدة.

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