الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير امتلاك سيارة نقل على صرف الدعم
بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة «أبشر»
نتيجة الأمطار الغزيرة.. أضرار بمستشفى «الحرس» وإخلاء «خالد إدريس»
«الصحة»: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة شفاء
لحمَلة الدبلومات فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير امتلاك سيارة نقل على صرف الدعم

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير امتلاك سيارة نقل على صرف الدعم

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير امتلاك سيارة نقل على صرف الدعم
٠١:١٨:٥٨ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إن امتلاك سيارة نقل لابد من إدراجه في مصادر الدخل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل سيارة النقل تؤثر على الأهلية لمن يستلم حساب المواطن، أريد تسجيل سيارة نقل باسم أحد التابعين.

ورد الحساب عليه قائلاً: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن: الحالة الاجتماعية للمستفيد قد تتسبب في وقف صرف الدعم

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم التنازل عن الدعم الدعم حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
خروج 40 مدرسة ابتدائية ومتوسطة من الخدمة.. وإغلاق 77 فصلاً بالرياض

خروج 40 مدرسة ابتدائية ومتوسطة من الخدمة.. وإغلاق 77 فصلاً بالرياض

٠٣:٠٠ م، السبت، ١٤ مارس ٢٠١٥
بسبب انتشار النيران.. الكيان الصهيوني يُطالب بإخلاء 10 أحياء في حيفا (صور)

بسبب انتشار النيران.. الكيان الصهيوني يُطالب بإخلاء 10 أحياء في حيفا (صور)

٠٧:٢٢ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
هل يُسمح بتغيير جهة القدوم إلى المملكة عن المحددة في التأشيرة؟.. الجوازات توضح

هل يُسمح بتغيير جهة القدوم إلى المملكة عن المحددة في التأشيرة؟.. الجوازات توضح

٠٧:٥٩ ص، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
لوس أنجلوس تايمز: ثوار سوريا سيقلبون الطاولة على «قوات الأسد» في حلب

لوس أنجلوس تايمز: ثوار سوريا سيقلبون الطاولة على «قوات الأسد» في حلب

١٢:٥٣ ص، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *