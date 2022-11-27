عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير امتلاك سيارة نقل على صرف الدعم

تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إن امتلاك سيارة نقل لابد من إدراجه في مصادر الدخل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل سيارة النقل تؤثر على الأهلية لمن يستلم حساب المواطن، أريد تسجيل سيارة نقل باسم أحد التابعين.

ورد الحساب عليه قائلاً: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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