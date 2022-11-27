لحمَلة الدبلومات فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.

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تفاصيل الوظائف والشروط الخاصة بها

المسميات الوظيفية

مستشار مساعد – وحدة العناية المركزة

المؤهلات والخبرة

تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.

إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.

شهادة البورد السعودي أو البورد السعودي مؤهل أو ما يعادلها.

التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.

الخبرة: غير مطلوب

تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.

إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.

شهادة علمية (ماجستير) أو درجة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال طبي ذي صلة.

التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.

الخبرة: سنتان

تقني المختبرات الطبية II

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس. علوم المختبرات السريرية (الطبية) مع خبرة لا تقل عن سنتين.

شهادة BLS

رخصة SCFHS

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طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).