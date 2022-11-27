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القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

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القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
١٢:٢٤:١٠ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وقالت الشرطة إن تلك الأقراص كانت مخبأة داخل تجاويف مركبة المقبوض عليه.

وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من إحباط محاولات تهريب أكثر من 68 طنًا من القات وأكثر من طن ونصف من مادة الحشيش وأكثر من 153 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طناً من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

القبض على المهربين وعددهم 165 متهمًا

وأوضح أنه تم القبض على المهربين، وعددهم (165) متهمًا، منهم (53) مواطنًا، و(112) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (65) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية، و(6) من الجنسية الصومالية، و(3) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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