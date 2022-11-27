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تنبيه مهم من الزكاة والضريبة للمخلصين الجمركيين

تنبيه مهم من الزكاة والضريبة للمخلصين الجمركيين

تنبيه مهم من الزكاة والضريبة للمخلصين الجمركيين
١٢:١٩:٣٠ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا للمخلصين الجمركيين.

وقالت في حسابها على “تويتر”: للمخلصين الجمركيين.. المبادرة بتجديد الرخص وبطاقات الدخول قبل انتهائها يجنّبك توقف أعمالك”.

ومؤخرًا، نشر الحساب الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توضيحًا حول حقوق المستخدمين من المتاجر الإلكترونية والشركات الناقلة.

3 التزامات على الشركات الناقلة

وعنونت “الزكاة والضريبة”، منشورها بعنوان: “اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية”، موضحة أن الشركات الناقلة ملزمة بـ

1- إنهاء إجراءات الاستيراد.

2- سلامة الشحنة.

3- طلب الاسم ورقم الهوية فقط، ولا يحق لها الحصول على نسخة من الهوية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال فرضت الشركة الناقلة رسومًا إضافية، من حق المستفيد طلب نسخة من “البيان الجمركي” للتأكد من صحة الرسوم.

وفي وقت سابق، وجهت الجمارك المستوردين والمخلصين الجمركيين بعدم إرفاق بيان التعبئة أو الفاتورة الموثقة كونها لم تعد مطلوبة.

وقالت الجمارك، عبر حسابها في “تويتر”: “في كل مرة تزور فيها منصة فسح كمستورد أو مخلّص جمركي، تأكد من عدم إرفاقك لـ “بيان التعبئة” أو “الفاتورة الموثّقة من الغرفة التجارية” كونها لم تعد مطلوبة.

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