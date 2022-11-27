الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
العملات الأجنبية تحافظ على استقرارها أمام الريال اليوم
أسعار الذهب تحافظ على استقرارها.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً
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أسعار الذهب تحافظ على استقرارها.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً

أسعار الذهب تحافظ على استقرارها.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً

أسعار الذهب تحافظ على استقرارها.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً
١١:٤٤:٢٣ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حافظت أسعار الذهب، اليوم الأحد، الموافق 27 من نوفمبر 2022 على استقرارها في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 212.21 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.52 ريال.

عيار 21 يسجل 185.69 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.69 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 159.16 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.79 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 106.10 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6600 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1485 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 212,206 ريالاً.

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