سفير بريطانيا باليمن: سلوك الحوثيين يدمر الهدنة ومساعي السلام

تواصل – فريق التحرير:

أعلن السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، أنه يدين الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، مؤكدًا أن سلوك الحوثيين يدمر الهدنة ومساعي السلام.

مجلس القيادة اليمني يشيد بمواقف المملكة

في الوقت نفسه، أشاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بمواقف المملكة والإمارات للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وأمس السبت، بحث المجلس الإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وحسب وكالة «سبأ» للأنباء فقد أكد مجلس القيادة اليمني، مراعاة عدم تأثر وكالات الإغاثة والقطاع الخاص بالإجراءات التنفيذية لقراره الصادر الشهر الماضي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمةً إرهابية.

اقرأ أيضًا:

71 قيادي من مليشيا الحوثي متورط في تهريب أدوية لقتل الشعب اليمني

وخلال اجتماع افتراضي حذر المجلس من تجاوز القواعد المعتمدة بخصوص استثناءات ستمنح لمجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص، تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، حسب «سبوتنيك».

وأشار الاجتماع الذي عقد أمس، إلى أن الإجراءات المقترحة تشمل:

1 – معاقبة قيادات الحوثيين والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

2 – وضع عدد من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرًا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للحوثيين.