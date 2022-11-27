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مقتل 5 أشخاص إثر تحطم مروحية على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

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مقتل 5 أشخاص إثر تحطم مروحية على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم مروحية على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم مروحية على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية
١٠:٤٦:٣٧ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قُتل 5 أشخاص، إثر تحطم طائرة هليكوبتر في مقاطعة يانغيانغ شمال شرقي كوريا الجنوبية، الواقعة في مقاطعة جانغون.

وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة 10:50 صباحًا بالتوقيت اليوم الأحد، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما سلطات الإطفاء إنها تعتزم إرسال مروحيتين والمستجيبين الأوائل للبحث عن ناجين.

إيقاف جميع الطائرات عن العمل

وقبل أسبوع، تسبب تحطم المقاتلة «كي إف – 16 سي» في إصدار القوات الجوية الكورية الجنوبية قرارًا بإيقاف جميع الطائرات من هذا الطراز عن العمل.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصبح حادث تحطم الطائرة، يوم الأحد الماضي، هو الثاني لهذه الطائرة، مشيرة إلى أن القوات الجوية الكورية الجنوبية قررت إيقاف جميع الطائرات عن المهام العسكرية باستثناء مهام الاستطلاع.

يأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه كوريا الجنوبية، دعوة المجتمع الدولي إلى الرد بحزم على انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في إطلاق صواريخ باليستي عابر للقارات.

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‏الأمم المتحدة تحطم مروحية صواريخ باليستية كوريا الجنوبية مصرع 5

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