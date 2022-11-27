معاناة «تويتر» تتوالى في عهد ماسك.. 5 مليارات دولار في مهب الريح

تواصل – فريق التحرير:

قالت العديد من وكالات الإعلان والمسوقين، إن “جميع العلامات التجارية الكبرى التي يمثلونها، أوقفت مؤقتًا الإنفاق على منصة وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، مستشهدين بالجزع من نهج ماسك فيما يتعلق بمراقبة المحتوى، وقراره بفصل العديد من الأشخاص من فريق مبيعات الإعلانات.

وأضافت – وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية: سعى ماسك إلى الاتصال شخصيًا بالرؤساء التنفيذيين لبعض العلامات التجارية التي أوقفت الإعلانات لدى تويتر، من أجل توبيخهم”.

تقليل الإنفاق إلى أدنى حد

وأشارت إلى أن تلك الخطوة “دفعت الآخرين إلى تقليل إنفاقهم إلى الحد الأدنى المطلوب، لتجنب المواجهة مع رجل الأعمال الملياردير”.

وبعد عدة موجات من عمليات الفصل والاستقالات، تقلص فريق عمل إعلانات تويتر كثيرًا، لدرجة أن “العديد من الوكالات لم يعد لديها أي نقطة اتصال مع الشركة، ولم تتلق سوى القليل من الاتصالات أو لم تتلق أي اتصال على الإطلاق، في الأسابيع الأخيرة”.

وكان قسم الإعلانات في تويتر يجني سنويا 5 مليارات دولار سنويًا، وما يحدث يعني أن تلك الأموال قد تذهب دون رجعة.

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